Protocollo d’intesa tra Comune di Bacoli e CARITAS

Con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 15-6-2022, l’Amministrazione Comunale di Bacoli ha siglato un protocollo d’intesa con la Caritas Diocesana di Pozzuoli, organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana che ha la finalità promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità, della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi ed ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.



La firma è avvenuta alla presenza del Sindaco Josi Gerardo Della Ragione, dell’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Basciano, il direttore della Caritas Diocesana di Pozzuoli Alberto Iannone ed il coordinatore della Caritas Diocesana Ciro Grassini.



Attraverso questo protocollo d’intesa, il Comune di Bacoli si occuperà di fornire informazioni sui progetti, opportunità, agevolazioni ed iniziative che riguardano le politiche sociali e provvederà a coinvolgere la Caritas in iniziative e progetti che l’ente locale riterrà opportune.

A sua volta la Caritas si occuperà di fornire assistenza sul territorio comunale di Bacoli attraverso:



– i centri di ascolto delle parrocchie;

– il centro di ascolto diocesano, sito in Via Fasano 9, a Pozzuoli (tel. 081 5269168);

– il poliambulatorio “diacono Pasquale Grottola” sito presso il Centro San Marco a Pozzuoli (tel 081 3032637);

– il dispensario farmaceutico “Farmaco Solidale” sito presso il Centro San Marco a Pozzuoli (farmaci disponibili previa prenotazione inviando una mail all’indirizzo farmacosolidale@caritaspozzuoli.it o chiamando lo 081 5240840);

– il centro “Mai più sole” contro la violenza nei confronti delle donne. Per info donne@caritaspozzuoli.it;

– contributi alimentari;

– capi di vestiario;

– progetto “Rete Solidale Flegrea per la Terza Età” (numero verde 800279393);