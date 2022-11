Poste Italiane vicino alla popolazione ischitana

Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale di Casamicciola è operativo secondo i consueti orari per tutte le operazioni compreso, a partire da domani 1°dicembre, il servizio di erogazione delle pensioni sia allo sportello che attraverso l’ATM Postamat.

Inoltre l’Azienda ha potenziato l’ufficio postale di via Alfredo De Luca nel Comune di Ischia Porto per consentire a tutti i cittadini di Casamicciola il ritiro di corrispondenza e pacchi che non è stato possibile consegnare nei giorni dell’alluvione a causa delle difficoltà logistiche.

Tale soluzione è stata pensata per garantire la continuità del servizio in un momento così complicato per il territorio di Casamicciola e dintorni.