A Parigi gli psicologi scendono in strada per offrire supporto gratuito

Sono solitamente all’ incrocio tra Rue de Poissonierés e Rue de Polonceau alla Goutte d’Or, un quartiere di Parigi, una decina di psicologi, psicoterapeuti e coach pronti ad ascoltare e aiutare gratuitamente chiunque abbia bisogno di un supporto psicologico.

Un’ iniziativa, quella messa in campo dai medici parigini, sulla quale nessuno avrebbe mai scommesso, ma che con il trascorrere del tempo si è rivelata essere più utile ed efficace di quanto si possa immaginare.

“L’obiettivo – raccontano – è aiutare tutti coloro i quali non possono pagarsi un consulto e che, nella maggior parte dei casi, neanche oserebbero farlo se potessero. Non si tratta di un ciclo di cure, ma di un incontro puntuale che offre loro la possibilità di sfogarsi e strutturare il problema. Alla Goutte d’ Or ce ne è bisogno, perché ci sono tanti immigrati e il percorso migratorio è a dir poco traumatizzante”.

Quanto dichiarato da questi medici, ormai meglio conosciuti come ascoltatori di strada, non lascia spazio ai dubbi. La salute mentale è importante ed occorre la si metta al primo posto nella scala delle priorità, prima che sia troppo tardi. Bisogna partire dall’ ascolto di coloro i quali sono soli, non hanno nessuno con cui condividere tutto ciò che accade e non possono permettersi un percorso psicologico, con il fine di far si che ritrovino la serenità che meritano.

Ebbene si, è questo ciò che fanno in quel quartiere di Parigi, dispiegano sedie piegevoli e interpellano i passanti con domande come: “quand’è l’ultima volta che qualcuno l’ha ascoltata?”

Nonostante il tutto sembri alquanto spiazzante, le persone rispondono e si fermano, ciò indica che la necessità di essere ascoltati esista davvero, per questa ragione i promotori dell’iniziativa hanno annunciato di voler posizionare gli ascoltatori di strada anche in altri quartieri.

Nonostante sia lavoro non facile, il quale va ben oltre i doveri che la professione medica impone di dover fare, non si può non notare quanto, ciò che questi professionisti nel campo della salute mentale hanno ideato, sia utile e da prendere come esempio in quasi tutto il mondo.

di Anna Adamo