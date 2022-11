‘Palestra inagibile all’IC Ungaretti’: la denuncia di Teverola Sostenibile

“Apprendiamo con rammarico che, nonostante le somme predisposte in bilancio (a proposta dell’ex Assessora Giuseppina Caputo) pari ad €. 74.420,00 per i lavori di manutenzione straordinaria della tensostruttura, ad oggi – 23 novembre 2022 – le studentesse e gli studenti non posso usufruire della palestra perché, come affermato in una nota diramata sul sito ufficiale dell’IC di Teverola, risulta inagibile”. A denunciarlo il gruppo consiliare Teverola Sostenibile guidato dal consigliere comunale Alfonso Fattore con Pasquale Buonpane, Amelia Martino e Giusy Caputo.

“Le studentesse e gli studenti dell’IC Ungaretti devono avere la priorità su tutto e tutti, anche sulle querelle politiche. Dalla Casa Comunale, piuttosto che pensare a come fare fuori il prossimo, facessero quanto dovuto per garantire servizi alla Città di Teverola! La scuola deve essere la priorità. Sempre!”.