Occultava lo stupefacente nell’imbottitura del sedile: arrestato

Aveva trovato un insolito nascondiglio l’uomo, classe 1979, tratto in arresto, nel pomeriggio di ieri, a Basciano, località Zampitto, dalla sezione Antidroga della Squadra Mobile di Teramo nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Teramo per il contrasto allo spaccio di stupefacenti anche in provincia.

L’uomo è stato trovato complessivamente in possesso di gr.48,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultate all’interno dell’autovettura a bordo della quale viaggiava.

In particolare all’interno del cruscotto dell’auto sono stati rinvenuti 6 involucri termosaldati contenenti ciascuno circa mezzo grammo di cocaina già confezionati e pronti per la cessione a terzi di mentre, all’interno dell’imbottitura del sedile anteriore destro dell’auto, è stato rinvenuto l’involucro contenente gli ulteriori 46,2 grammi di cocaina unitamente a due bilancini utilizzati per il confezionamento.