Nuove uscite furgoni: tra efficienza e nuove tecnologie

Al mondo d’oggi quasi tutte le aziende devono avere un reparto dedicato alle consegne. Ogni giorno furgoni riempiono le strade per le operazioni di delivery e porta a porta connesse soprattutto alla diffusione capillare degli acquisti e richiesta di servizi online. Per essere competitivi e poter rispettare i criteri di affidabilità è fondamentale equipaggiarsi delle migliori attrezzature, per ottimizzare la gestione della cosiddetta logistica dell’ultimo miglio, cioè la parte finale del processo. Solo così si può conquistare e mantenere la clientela.

Per questo motivo la scelta dei furgoni deve tenere sempre conto delle novità tecnologiche, che possano permettere di rendere sempre più efficiente la propria impresa in un mercato sempre più veloce. Ecco perché può essere utile conoscere le ultime uscite per quanto riguarda i furgoni, partendo da alcune idee per gli allestimenti.

Store Van per gli allestimenti online

Un furgone perfettamente allestito può offrire enormi vantaggi, diventando un perfetto compagno per fornire al meglio i propri servizi. È possibile gestire nel modo migliore gli spazi interni grazie a numerosi accessori, come ripiani pieghevoli, dispenser e cestini, da scegliere in base alle proprie esigenze e a tutto quello che il lavoro di tutti i giorni richiede. Il veicolo commerciale diventa così una vera e propria area operativa, una sorta di officina su ruote.

Da oltre 20 anni Store Van realizza e produce allestimenti furgoni, proponendo soluzioni studiate e progettate per supportare le aziende nel modo più innovativo. Rivestimenti di veicoli commerciali oppure allestimenti di intere officine mobili permettono la gestione e la movimentazione efficiente di strumentazione professionale.

Gli allestimenti per veicoli commerciali di Store Van sono sviluppati attraverso un percorso di progettazione attento alle esigenze specifiche dell’utente finale che deve offrire ogni giorno il proprio servizio nel modo più efficiente. Store Van vanta una lunga esperienza ed una competenza raccolta nel corso degli anni che gli ha permesso di ottenere conoscenze in ambito tecnologico. La gamma di accessori e dispositivi offerti da Store Van sono all’avanguardia e studiati per rendere più semplice il lavoro attraverso l’allestimento personalizzato dei furgoni.

Le novità della gamma FIAT

Per il pubblico italiano la gamma FIAT è un’opzione immancabile, soprattutto per il suo Doblò, veicolo che ad oggi è stato scelto da 2 milioni di persone e arrivato alla quarta generazione. Questo perché permette di spostarsi facilmente nel traffico cittadino e consente, grazie al suo ampio volume di carico, una capacità che arriva anche ad 1 tonnellata. Le ultime versioni inoltre offrono la possibilità di rendere il veicolo sempre connesso, grazie ad apposite app e navigatore integrato.

La praticità delle serie Nissan

Le opzioni per quanto riguarda Nissan sono varie ed offrono soluzioni adeguate alle esigenze più disparate. La versione furgone di Primastar, ad esempio, garantisce un’ottima esperienza di guida ed una gran sicurezza, grazie a cruise control e sistema di frenata intelligente. Il punto forte di Nissan Interstar è invece la grandissima possibilità di personalizzazione, oltre che dispositivi di sicurezza intelligenti ed altri per facilitare la guida, come l’assistenza per le partenze in salita. Ad arricchire la proposta, i sistemi di connettività con Nissan Connect Touch Screen integrato.

La varietà di soluzioni Ford Transit

La Ford non solo ha deciso di proporre uno dei più popolari furgoni in versione elettrica, ma ha dichiarato di voler offrire sul mercato ben 25 opzioni di combinazioni possibili. Il nuovo Transit è un veicolo che si guida facilmente, grazie al regolatore di velocità ed il sistema di frenata automatica con rilevamento pedoni. Inoltre, il sistema di bordo presenta il Sync 4, con schermo da 12 pollici da connettere ad Internet e poter sfruttare il sistema di navigazione.