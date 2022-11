Normanna Aversa, scelto il nuovo coach

Dagioni è reduce dall’esperienza nel campionato romeno di Serie A1 femminile con la Dacia Mioveni e in precedenza anche l’A1 in Italia con la Saugella Monza. Nella stagione 2018/19 ha anche conquistato lo Scudetto e la Coppa in Tunisia con la CSS Sfax. In A1, nel mondo maschile, è stato sempre a Monza come assistant coach conquistando i quarti di finale dei play off Scudetto. Poi tantissime altre esperienze Busto Arsizio, Pesaro, Reggio Emilia, Castellana Grotte, Taviano, Verona, Cagliari, Milano e Roma.

Sin da subito guiderà i suoi nuovi ragazzi dai quali “bisognerà subito tirar fuori le qualità che indubbiamente hanno, con il loro curriculum che parla da solo. Non è mai facile partire in corsa, in questi primi giorni – soprattutto con atleti che hanno esperienze importanti anche in categorie superiori – dovrò lavorare molto sull’aspetto psicologico. E’ sicuramente una bella sfida che non vedo l’ora di iniziare in una città storica come quella di Aversa”.