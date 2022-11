Navette AIR Campania per gli studenti del Liceo Siani di Sant’Arpino

AIR Campania comunica che a far data da domani, giovedì 24 novembre, saranno attive due navette dedicate agli studenti del Liceo Scientifico “Siani” di Sant’Arpino.

L’Amministratore Unico dell’azienda regionale di TPL, Anthony Acconcia, in un clima di fattiva collaborazione istituzionale ha accolto la richiesta del sindaco Ernesto Di Mattia autorizzando, in accordo con la Regione Campania, l’istituzione del servizio di trasporto scolastico.

Le navette consentiranno, nella fase di ultimazione dei lavori in corso presso il plesso scolastico di Sant’Arpino, di agevolare gli spostamenti degli studenti presso le sedi di Aversa e Lusciano e di ridurre al minimo i disagi alle famiglie.

Due le corse in partenza dalla sede del Liceo in via De Gasperi: alle 7.25 per Aversa, con fermata in viale Europa; alle 7.30 per Lusciano e fermata in via Marconi. Alle ore 14.00 le corse di ritorno.