Musica e gioco online, un binomio che funziona ancora

La musica ha il potere di amplificare e rendere speciale ogni cosa. Ci accompagna nei momenti clou della nostra vita, fa da colonna sonora a feste e celebrazioni importanti, si lega a ricordi indelebili nella nostra mente. Se proviamo ad immaginare i momenti belli di ognuno di noi, ci sarà sicuramente una canzone a fare da sottofondo.

La musica attiva delle risposte emozionali che possono produrre reazioni forti, e le industrie del cinema, del marketing e del gioco lo sanno bene. Le colonne sonore di alcuni film sono entrate nella storia del cinema e non solo. Pensate al film Profondo Rosso, con la celebre canzone dei Goblin, o Top Gun con “Take my Breath Away” dei Berlin. Per non parlare di tutte le canzoni presenti nei film di Rocky Balboa o le colonne sonore del maestro Ennio Morricone.

Nel gioco online questo binomio è ormai assodato. Mentre per alcune slot la musica fa da sfondo al tema, come ad esempio Dolphins Pearl, in alcune diventa il tema. Slot a tema musicale vanno fortissimo e continuano ad attrarre appassionati di musica e non solo.

In ogni sito online che si rispetti c’è la categoria “musica” all’interno delle sale slot virtuali. Si va dalla musica pop/dance al rock, dal musical all’heavy metal. Potete trovare quindi le slot Disco Beats, A Night Out, Village People e Grease. Ma anche slot associate a grandi nomi che hanno fatto la storia della musica, come la slot Jimi Hendrix, Guns n’Roses, Motörhead e la Ozzy Ozbourne video slots.

Per non parlare poi della musica Jazz, che ha un posto d’onore nelle slot machine a tema musicale. Forse la più apprezzata di tutto il genere è proprio la slot Big Easy, che ci porta nella New Orleans degli anni ‘20, tra assoli di sassofono e giri di whiskey nella Bourbon street.

Nello specifico, si tratta di una slot sviluppata dalla software house IGT. Rilasciata nel 2016, presenta 5 rulli e 20 linee di pagamento e un payout del 95,01%. Si possono scommettere dai 20 ai 40.000 gettoni, con un range di puntata che può andar bene sia per i neofiti che per i giocatori più esigenti.

Nel gioco sono presenti i simboli della tromba, dell’aragosta, del pianoforte, del sax e altri ancora. In più trovate un simbolo scatter, che permette di moltiplicare le vincite fino a 20 volte, e un simbolo wild, che vale come un jolly e attiva i free spin.

Non c’è un jackpot da conquistare ne complicate opzioni da scegliere. È una slot molto easy, con poche funzionalità che vanno dritte al sodo. L’unico gioco extra si sblocca con la presenza di almeno tre simboli bonus (l’insegna luminosa “the big easy”) disposti in qualsiasi rullo.

Il gioco bonus è diviso in due fasi: nella prima fase si entra in una modalità nella quale possiamo scegliere quale locale jazz frequentare per il resto della serata; nella seconda fase saliremo sul palco come abili jazzisti per scegliere lo strumento con il quale esibirci. In base alle nostre scelte possiamo ottenere dei giri gratis (da 8 fino a 25).

Esiste sia la versione mobile che la versione demo. Con la prima abbiamo il vantaggio di portare il gioco sempre con noi, in una versione ottimizzata per dispositivi Android e iOS totalmente fedele a quella per il desktop; con la demo gratuita possiamo provare le funzioni, sperimentare il gioco e “improvvisare” musica senza spendere nulla.

Un gioco online assolutamente da provare quindi, capace di trasportaci nell’atmosfera unica dei club jazz attraverso luci e simboli iconici tipici dell’epoca, per godere di un momento di puro relax che solo la musica può dare.