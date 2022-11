Movida sicura, controlli Carabinieri: decine di sanzioni e sequestri

Sabato sera e notte di movida a Giugliano dove i carabinieri della locale compagnia hanno badato soprattutto alla prevenzione. Quella necessaria ad evitare guai e incidenti. Di quelli causati dal mix alcol/droga e guida incosciente.

Decine di pattuglie hanno presidiato le aree più affollate del by night giuglianese, notificando 51 contravvenzioni al codice della strada. Oltre 48mila euro in sanzioni contestate perlopiù a ragazzi neo-patentati e giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Alcuni addosso nascondevano anche droga, per sballarsi e “divertirsi” in barba alla prudenza. 8 quelli segnalati alla Prefettura.

Per un 19enne è scattata anche una denuncia per guida senza patente. In auto con lui 4 amici, 2 sotto la soglia dei 17 anni. 27 i veicoli sequestrati e consegnati alle depositerie giudiziarie.

I controlli continueranno anche nelle prossime ore