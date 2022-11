12 modi utili per risparmiare soldi in casa senza grossi sforzi

Oggi più che mai, è importante sapere come far fronte alle spese di tutti i giorni. A volte può essere necessario prendere qualche accorgimento in più per aumentare la propria capacità di risparmio e ottimizzare il proprio potere d’acquisto.

Ecco 12 modi per risparmiare denaro in casa:

1 – Contieni i consumi energetici

Imparate a conoscere le funzioni dei vostri elettrodomestici, specialmente quelle che vi consentono di contenere i consumi. Scoprirete che sarà molto importante utilizzarli sempre a pieno carico. Staccate i dispositivi elettronici che rimangono in modalità standby. Scegliete lampadine a led per la vostra illuminazione. Non impiegate troppo tempo sotto la doccia e abbassate di un grado il vostro termostato. Cuocete a fuoco spento praticando la cottura passiva e valutate la sostituzione del vostro scaldabagno con uno dai consumi ridotti.

2 – Utilizzate app di pianificazione

Sono disponibili negli app store alcune applicazioni che possono aiutarvi nella gestione del vostro bilancio familiare. Potrete annotare le entrate mensili. Potrete definire budget da mettere a disposizione per raggiungere eventuali obiettivi d’acquisto. Infine potrete tenere sotto controllo le spese ordinarie e quelle straordinarie.

3 – Regola dei 30 giorni

Spesso si fanno spese impegnative sull’onda dell’entusiasmo. Può essere una buona regola quella che impone valutare queste necessità nell’arco di trenta giorni. Se allo scadere dei trenta giorni doveste accorgervi di non sentire più la necessità di affrontare quella spesa, potreste sorprendervi: avrete risparmiato.

4 – Fare la spesa a stomaco pieno

E’ stato dimostrato che fare la spesa a stomaco pieno, può ridurre le spese che inconsciamente vengono realizzate a causa della fame. Esse talvolta, non sono neanche ponderate secondo un bisogno reale. Spesso sono sproporzionate e portano inevitabilmente a gravare sul portafogli.

5 – Vale le mie ore di lavoro?

In alcuni casi, per desistere da un oneroso e forse non necessario acquisto, è sufficiente ragionare sulle ore di lavoro necessarie per poter acquistare certi articoli. Guardando alla spesa da un altro punto di vista potreste scoprire che non sempre il gioco vale la candela.

6 – Verifica il prezzo al chilo

Specialmente per quello che riguarda le merci non deperibili o che possono essere congelate, una buona idea può essere quella di valutarne il prezzo al chilo. Essendo il prezzo associato a una quantità di prodotto ben definita, ci consente di valutare più velocemente la convenienza di certi prodotti o di certi marchi rispetto ad altri.

7 – Utilizzare batterie ricaricabili

Quanti apparecchi, ancora oggi, funzionano a batterie? Sembra poco ma utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili può rappresentare, sul lungo periodo, un risparmio notevole oltre che un valido metodo per sostenere l’ambiente.

8 – Fare Sport in casa

Specialmente per chi svolge professioni sedentarie, può essere importante tenersi in allenamento soprattutto al fine di mantenersi in salute. Non necessariamente però, si deve spendere per un abbonamento in palestra. Molte delle attività proposte da un fitness center possono essere svolte a costo zero fra le mura di casa o al parco, come ad esempio il jogging o la bicicletta.

9 – Sabato sera in casa

A chi serve il pub o la discoteca quando si hanno degli amici? Bastano qualche stuzzichino e un gioco da tavola per rendere divertente la serata e a volte può veramente mettere al sicuro le nostre finanze.

10 – Utilizzare la bicicletta

Specialmente quando si tratta di piccoli tragitti, perché non utilizzare una bicicletta per i vostri spostamenti? Questo semplice accorgimento può farvi ridurre la spesa di carburante e al contempo può mantenervi in salute oltre che aiutarvi a preservare l’ambiente.

11 – Coltiva un orto in balcone

Se cercate un modo per risparmiare che possa al contempo diventare un piacevole hobby, perché non dedicarsi a un orto sul balcone? Coltivare verdura di stagione può essere un ottimo modo per mettere in salvo le finanze e la salute.

12 – Prepara prima il pranzo per il giorno dopo

Se come tanti, vi trovate a dover pranzare fuori casa, la soluzione migliore è senz’altro quella di preparare un pranzo genuino sui fornelli di casa. Questo oltre a farci risparmiare, può garantirci la qualità di cibi freschi preparati interamente da noi.