Marocchino arrestato a Succivo

La Polizia di Stato di Caserta, nella mattinata di ieri, mercoledì 16 novembre u.s., ha tratto in arresto un cittadino straniero di nazionalità marocchina, classe ‘81, in esecuzione all’ordinanza della misura di custodia cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano.



In particolare, personale del Commissariato di P.S. di Aversa si portava in Succivo dove il soggetto, dalle prime informazioni, risultava essere domiciliato e, dopo un preliminare sopralluogo dell’abitazione ed una attività di osservazione, si riusciva ad individuarlo e a dare esecuzione al provvedimento.



Il 41enne è risultato essere destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con un altro soggetto, anch’egli straniero di nazionalità marocchina, tratto in arresto l’11 novembre u.s. ad Avezzano.



Nel dettaglio, i due stranieri venivano colpiti dal provvedimento cautelare perché in concorso fra loro detenevano sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, fatti accertati nel decorso mese di dicembre nella provincia de l’Aquila. Gli stessi, inoltre, si sarebbero resi responsabili di tali azioni illecite anche negli anni precedenti, nel cedere a terzi, previo contatto telefonico, sostanze stupefacenti, del tipo hashish e cocaina, dietro corresponsione di somme di denaro che variavano tra i 30 e i 100 euro a seconda della quantità ceduta.



Ultimati gli adempimenti di rito, la persona veniva tratta in arresto ed accompagnata presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.