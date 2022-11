Manutenzione strade ad Aversa, Fiorenzano: “Danzi, megafono di fesserie”

“Leggere le dichiarazioni del consigliere Danzi in un giorno così piovoso è sempre un esercizio simpatico, strappa un sorriso la sua abilità e il suo lessico alla stampa che suona totalmente in contrasto con la sua totale assenza di parole e contenuti nei consigli comunali. Ma visto che forse è stato scelto dai suoi colleghi come megafono di fesserie corre ugualmente l’obbligo di smentirlo”. A dirlo, in una nota, il consigliere comunale di maggioranza – in quota Pd – Pasquale Fiorenzano replicando alle parole del consigliere Danzi sulla manutenzione strade ad Aversa (leggi qui).

“Innanzitutto le famose ‘buche’ di cui parla per ripristinarle basterebbe che il consigliere sopra citato si recasse al quarto piano nell’ufficio competente e le segnalasse, ma mi rendo conto che dopo tre anni non ha ancor ben compreso le funzioni del suo ruolo. Soprattutto il consigliere dovrebbe riferire a chi gli fa dire o addirittura a chi gli scrive queste parole che in questi anni 3 anni nonostante le note e conosciute difficoltà dell’ente questa Amministrazione ha messo in campo un piano di interventi stradali che non ha precedenti”.

“Siamo intervenuti con i lavori di ripristino di basalto nel centro storico (p.zza Vittorio Emanuele, via Presidio, via Vittorio Veneto, via San Nicola, p.zza Trieste e Trento), abbiamo provveduto al rifacimento dell’asfalto di via Cannolicchio, via dei Cappuccini, via Marone, via Mancone, p.zza Crispi, via Linguiti, via Santa Lucia, via Maiuri, via Obbligatoria e tutte le strade adiacenti. Sono in corso i lavori per il rifacimento di via San Lorenzo e via Caruso. Sono stati aggiudicati i lavori per via Europa, via Segni, via Canduglia, via Altavilla, via del Borgo. Stesso discorso per viale Kennedy, via Gramsci e via Nobel, via Costantinopoli, via Raffaello e via Michelangelo”.

”Facciamo così caro consigliere, visto che ci invita a fare di più, noi l’aspettiamo da lunedì, quando vuole per farci spiegare come fare di più e meglio, saremmo lieti e felici di accontentare le sue richieste!“.