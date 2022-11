(VIDEO) Maltempo in Campania, frigorifero trascinato dall’acqua

Una violenta perturbazione sta interessando la Campania. Fiumi di fango hanno inondato le strade del Comune di Montella (Avellino). A seguito delle gravi difficoltà che tutta la zona sta affrontando per le forti piogge che si stanno abbattendo sulla regione, il Comune ha diramato una nota in cui “invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in auto soprattutto lungo il percorso della Festa della castagna.

La priorità è mettere in sicurezza gli stand senza bloccare il traffico lasciando libero il passaggio per i mezzi di emergenza e di soccorso”. In un video condiviso su Twitter si vede uno degli stand che viene portato via da un fiume d’acqua.

Anche la valle dell’Irno, nel salernitano, così come Salerno città, stanno facendo le spese delle condizioni meteo avverse che stanno interessando la regione. Iniziato anche il lavoro della protezione civile regionale che è intervenuta nelle situazioni più critiche a Fisciano, Rocca Piemonte e Mercato San Severino con volontari in azione con idrovore. Il maltempo sta creando problemi anche a Napoli e in provincia, in particolare nella zona vesuviana.

Disagi fino alle grandi arterie autostradali: sulla A3 Napoli-Salerno è chiusa per allagamenti l’uscita di Ercolano (Napoli), si registrano code tra Vietri sul Mare e Salerno. Code e automobilisti bloccati nelle scorse ore sul raccordo tra Salerno ed Avellino.

(Dire)