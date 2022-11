La maggioranza Barbato attacca Teverola Sostenibile

“E’ arrivato il momento di affrontare le situazioni che si sono presentate, e protratte, dopo il consiglio comunale del 4 novembre. Il nostro silenzio non è dovuto a una mancanza di argomentazioni o di verità, anzi. Siamo stati attaccati vilmente a mezzo stampa, social dal gruppo Teverola Sostenibile e da qualche associazione contigua, con dichiarazioni forti, sarcastiche e talvolta diffamatorie”. A dirlo, tramite social, è il gruppo di maggioranza a sostegno del sindaco Barbato, Futura per Teverola

“Il capogruppo di Teverola Sostenibile e i suoi associati parlano continuamente dell’ingener Nicolino Botti, scrivendo alla Procura e ai carabinieri circa alcuni atti che non hanno avuto. Ciò serve a loro per distrarre gli addetti ai lavori, e la popolazione, dalla sfiducia mossa contro il presidente Amelia Martino e gli avvenimenti contorti dell’ultimo consiglio. E’ arrivato il momento, per noi di Futura per Teverola, di mostrare ciò che realmente è accaduto durante il consiglio comunale scorso. Il consigliere Fattore aveva relazionato i dettagli di un protocollo, e i suoi allegati, di una mail inviata dal revisore dei conti, dott. Nocerino, destinata specificamente al dirigente dell’Area Entrate. Allegati ai quale non era stato autorizzato a prenderne visione e per tale motivo non poteva conoscerne il contenuto, in particolare l’allegato circa la comunicazione da parte del dipartimento della funzione pubblica (guarda il video)”.

“La segretaria gli fa notare di non poter essere a conoscenza di questi fatti e si evince, dal video, come il consigliere Fattore, resosi conto della gravità dei suoi atti, tenta di giustificarsi, affermando che quello che stava dicendo apertamente l’aveva scritto e che tale atto sarebbe stato consegnato alla presidente del consiglio. La segretezza degli atti non può essere compromessa in favore della loro veemente campagna diffamatoria. Ciò che è invece certo è che il documento depositato agli atti, per magia, sparisce. Vi proponiamo un secondo estratto dove è possibile notare il labiale del presidente Amelia Martino che, rivolgendosi al consigliere Buonpane, chiede di ritirare la relazione di Fattore (guarda il video)”.

“Forse temevano ci fossero ulteriori notizie compromettenti? Non ci è dato saperlo visto che tale documento non è mai pervenuto. Notiamo però che sono molto abili in questi giochi di prestigio. Nei loro interventi, si decanta trasparenza e legalità ma forse non conoscono bene il significato di queste parole, certamente però la coerenza, in politica, non gli appartiene. Fortunatamente le persone, grazie allo streaming, possono analizzare, anche a posteriori, ciò che avviene in consiglio. La rabbia che covate, il veleno che diffondete e le calunnie continue sono frutto di una insoddisfazione che certamente non fa di voi dei politici. Sarà compito dell’amministrazione, capitanata dal sindaco Tommaso Barbato, portare alla luce eventi sommersi, a partire da alcuni fatti legati ad ex assessori del gruppo Teverola Sostenibile. L’amministrazione Barbato continua a lavorare in tranquillità e resta in attesa della convocazione, più volte richiesta a mezzo pec e sollecitata con diffida, di un nuovo consiglio comunale”.