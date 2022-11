Italia, la nazione dove si consumano più tradimenti di coppia

Il tema “fedeltà” è dibattuto sin dall’alba dei tempi, anche in epoche, come quello dello scorso secolo, in cui l’unione coniugale era un mantra imprescindibile, qualcosa di ineluttabile al quale tutti, in base alla “morale” dell’epoca, dovevano attenersi, Certo, come si suol dire, tra il “dire e il fare c’è di mezzo il mare”. Ed anche a quei tempi, i tradimenti non mancavano di certo.

È inutile negare, tuttavia, come la società italiana sia radicalmente mutata negli ultimi tre decenni del ‘900, alla ricerca di una maggiore libertà sessuale, ricalcando quanto già avveniva in altre parti del mondo, in particolar modo nei paesi settentrionali europei. Il numero dei rapporti extraconiugali, a partire dagli anni ‘70, è cresciuto notevolmente nel nostro paese fino ad arrivare ai tempi d’oggi, dove tradire il partner, perlomeno nel nostro paese, riguarda il maggior numero delle coppie.

Lungo lo Stivale avvengono i maggiori tradimenti dell’intero Vecchio Continente

A rivelarlo è stato un sondaggio demoscopico condotto in tutta Europa, in cui agli intervistati – per quanto ovvio – è stato garantito l’anonimato, che ha rivelato risultati a dir poco sorprendenti, se si considera la storia e la cultura popolare del nostro paese. L’Italia è risultata la nazione più fedriga, staccando nettamente tutti gli altri paesi del Vecchio Continente.

Quest’ultimo dato, oltretutto, rende ancor più sorprendente i risultati del sondaggio, visto il netto distacco dai cittadini spagnoli, che si sono “guadagnati” la medaglia d’argento di popolo più fedifrago, è piuttosto significativo: 8 punti percentuali. Lungo lo Stivale, infatti, quasi il 70% degli italiani tradisce il proprio partner, a differenza del 62% degli uomini e donne della penisola iberica.

Non è casuale, a nostro avviso, che siano i popoli latini a tradire maggiormente. D’altro canto, la passionalità è un tipico tratto caratteristico degli italiani, famosi in tutto il mondo per coniugare romanticismo e passione come nessun altro nel Vecchio Continente (e, a detta di alcuni, nel mondo), scelto, soprattutto sino a qualche decennio fa, da uomini e donne per vivere una vacanza senza farsi mancare l’occasione di qualche incontro pepato e stuzzicante.

Il sondaggio demoscopico, inoltre, risulta particolarmente interessante anche per alcuni risultati che, fino a qualche lustro fa, difficilmente avremmo potuto far registrare. Gli uomini tradiscono più delle donne grazie anche alle infinite opportunità che offre il web, agevolare gli incontri extraconiugali con estrema facilità.

Uomini e donne: i motivi differenti per cui tradiscono

Ma anche il pubblico femminile ha potuto beneficiare della grande rete telematica, diventata un autentico volano, al di là delle relazioni extraconiugali, per vivere un’intimità più soddisfacente ed appagante. Molte donne, quindi, hanno colto la palla al balzo, utilizzando il web per vivere esperienze coinvolgenti ed emozionanti, trovando quel appagamento che, non di rado, viene meno nel rapporto di coppia dopo svariato tempo.

I motivi per cui uomini e donne tradiscono, numeri alla mano, sono spesso differenti. I maschi italiani, infatti, tradiscono più per appagare i propri desideri, trascinati da una forte attrazione nei confronti di un’altra donna. In molti casi, quindi, tradiscono la partner nonostante il comportamento della stessa sia irreprensibile e con la stessa si viva una relazione appagante dal punto di vista sessuale.

Nel mondo femminile, invece, il motivo principale riguarda aspetti differenti. Certo, esistono donne che tradiscono il loro partner pur non avendo nulla da rimproverare al medesimo, spinte da una forte attrazione verso un altro uomo. Ma nella maggior parte dei casi, però, la molla principale del tradimento femminile riguarda la mancanza di attenzioni da parte del proprio uomo, che esulano, spesso, dall’ambito della sfera sessuale.