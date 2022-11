Innesca rogo tossico: arrestata 31enne

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per combustione e smaltimento illecito di rifiuti una 31enne, stanziale nel campo nomadi “Costagliola”.



Una colonna di fumo alta centinaia di metri si sollevava dal campo, impestando aria e polmoni. I militari hanno seguito la nuvola nera e sorpreso la donna che con una scopa accumulava altri rifiuti attorno ad una pira in fiamme.



C’era di tutto: plastica, pezzi di ferro, legname. E le esalazioni erano tremendamente penetranti. Poco lontano un altro mucchio di rifiuti, probabilmente destinati alla stessa sorte.



La donna è stata immediatamente bloccata, il rogo spento con mezzi di fortuna. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio.



I rifiuti saranno campionati e rimossi da personale specializzato del comune.