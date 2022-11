Garage e discarica abusivi: 3 denunciati

Controlli antiabusivismo dei Carabinieri nel comune di Agerola. 3 le persone denunciate per aver realizzato senza autorizzazione un garage di circa 55 metri quadrati.



Nei guai il proprietario di un terreno in Via Santa Croce, il titolare di una ditta edile e un geometra.

Secondo quanto accertato dai militari, i 3 avevano costruito una struttura in cemento in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Nessuna autorizzazione richiesta, solo lavori compiuti in barba alla normativa.

Alle spalle del garage anche una discarica abusiva di 1500 mq in cui erano depositati 300 metri cubi di rifiuti speciali, anche pericolosi.

L’area è stata sequestrata.