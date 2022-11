Finanziamento per bici elettrica con documenti falsi: arrestato

I carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato per truffa, sostituzione di persona e detenzione di documenti falsi validi per l’espatrio Filippo Sanzari, 60enne del quartiere Materdei di Napoli e già noto alle forze dell’ordine.

Si è presentato in un negozio in Via Giacinto Gigante e ha provato ad acquistare una bici elettrica sottoscrivendo un finanziamento.

Al momento della stipula ha consegnato carta di identità e busta paga false, intestate ad un 58enne di Reggio Calabria. I negozianti hanno compreso le intenzioni maliziose del “cliente” e allertato discretamente il 112.

Finito in manette, Sanzari è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.