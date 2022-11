Facevano timbrare badge a colleghi, indagati dipendenti Asl

Una infermiera e due operatori in servizio con varie mansioni nel distretto socio-sanitario di Gagliano del Capo sono stati sospesi per otto mesi dal lavoro e altre 11 persone, tra cui due medici, altri infermieri, operatori ed amministrativi del distretto dipendenti della Asl di Lecce sono indagati per numerosi episodi di assenteismo.

L’ordinanza interdittiva disposta dal gip di Lecce è stata notificata questa mattina da carabinieri del Nas.

Le indagini coordinate dalla procura di Lecce sono state condotte per mesi con pedinamenti e videocamere tra il 2021 e 2022. Le accuse sono di truffa aggravata in danno del servizio sanitario nazionale e false attestazioni in certificazioni nei confronti di diversi dipendenti del Distretto Sanitario.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, gli indagati avrebbero fatto timbrare il proprio badge marcatempo da altri colleghi in modo tale da attestare la loro presenza in servizio in orari in cui sarebbero stati assenti, per ritardo o allontanamento anticipato, per ragioni esclusivamente personali.

