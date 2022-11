eSports: alcune discipline famose

Se si guarda attentamente al mondo dell’online si potrà facilmente notare come, assieme al lavoro, all’informazione ed allo studio, questo sia sempre più usato per tutto quello che concerne il macro sistema dello svago in tutte le sue sfaccettature.

Con questo si intendono i film e le serie TV del momento, su Netflix o Amazon Prime Video, le migliori slot machine ed i casinò online come su Cryptonomist, Read More, i social network di sempre, Instagram e YouTube su tutti, oppure una partita a dei videogiochi da giocare in rete per sfidarsi con gli amici e gli avversari provenienti da ogni parte del mondo.

Questo fenomeno dei videogiochi in rete, al pari di chi è alla ricerca dei migliori bonus dei casinò online, si è espanso a tal punto che, al giorno d’oggi, più che videogiochi è meglio parlare di eSports (ovvero sport elettronici) con tornei ufficiali, squadre e ricchi premi.

In breve, per eSports, si intendono i videogiochi giocati a livello competitivo sfidandosi in tornei regolamentari basati sulla modalità multiplayer. Ma quali possono essere le varie discipline di questi eSports tenendo conto che la categoria è entrata sempre più anche nei siti di scommesse online? Eccone qualcuna!

Super Smash Bros.

Entrato da pochissimo nel circuito degli eSports più di alto livello, questo è il celeberrimo picchiaduro di Nintendo dove le varie icone del videogioco se le suoneranno di santa ragione all’interno di arene e scenari che riguardano i titoli più amati di sempre (da Pokémon fino a Metal Gear Solid per intenderci).

FIFA

Come poteva mancare il calcio? Naturalmente no e quindi, anche perché è appena uscito il tanto atteso FIFA 23, era logico che visto il suo successo il mondo del pallone finisse anche nella sua controparte virtuale. Insomma, da “tutti allenatori” si è passati a “tutti calciatori”!

League of Legends

Se le ambientazioni di stampo fantasy sono all’ordine del giorno anche per le serie TV, la stessa cosa si può dire per i videogiochi. Qui l’obiettivo sarà di difendere la propria base con un manipolo di eroi mentre, allo stesso tempo, bisognerà cercare di distruggere quella degli avversari a suon di incantesimi.

Fortnite

In tutto ciò non poteva mancare il battle royale più famoso e chiacchierato di questi ultimi tempi che, ricco di skin personalizzabili provenienti dai mondi più affascinanti della Pop Culture, registra da sempre incassi ed accessi record più di un casinò online a pieno regime!

Age of Empires

Un altro titolo davvero impegnativo è quello che vede i giocatori nei panni di grandi generali e condottieri del passato intenti a creare la propria civiltà ed a sfidare quelle degli avversari in un letale duello strategico.

Gran Turismo

Il mondo dello sport non è praticabile soltanto a piedi, ma anche a bordo di una velocissima macchina da corsa. Prendete dunque il controllo degli ultimi bolidi delle case più famose, come la Subaru ad esempio, e lanciatevi in queste gare calcolando bene ogni curva e millisecondo.

Altri titoli degni di nota

Se volessimo elencarli tutti non basterebbero queste pagine, ma vi ricordiamo che al momento i più cercati sono anche StarCraft, Rocket League, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Valorant, Overwatch e tanti altri ancora!