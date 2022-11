Deraglia treno della Circumvesuviana

Momenti di paura per i 30 passeggeri che oggi si trovavano a bordo di un treno della Circumvesuviana deragliato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14. La parte finale di un mezzo dell’azienda di trasporto pubblico Eav è sviata mentre si avvicinava a passo d’uomo alla stazione di Pompei Santuario, dove era in entrata per effettuare la fermata viaggiatori.

Dalle prime informazioni apprese emerge che non ci sono stati danni a persone: Eav fa sapere che 30 passeggeri a bordo in quel momento sono scesi in sicurezza sul marciapiede in stazione. I tecnici della holding di trasporto sono sul posto per accertare le cause e ripristinare la circolazione, che è momentaneamente interrotta su tutta la tratta. Eav spiega che sarà una commissione d’inchiesta a fare luce su quanto accaduto, ma spiega: “il dubbio che si tratti di un banale quanto grave errore umano è forte”.

L’AZIENDA DI TRASPORTO NELLA BUFERA

La politica e il mondo sindacale prendono di mira l’azienda di trasporto Eav e, in particolare, il presidente della holding Umberto De Gregorio.

“Anche oggi tanti pendolari, studenti, turisti e lavoratori hanno rischiato a bordo di un treno della ex-Circumvesuviana, la situazione è ormai intollerabile“, dice il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella.

Per Annarita Patriarca, deputata e capogruppo FI in Campania, “stiamo assistendo allo sfacelo dell’Eav nell’indifferenza della dirigenza e della Regione Campania. Il deragliamento verificatosi quest’oggi, a Pompei, è solo l’ultima di una lunghissima sequela di incidenti e disservizi che fanno della Circumvesuviana un vero e proprio incubo per pendolari e turisti“.

Il capogruppo della Lega Severino Nappi incalza: “Viene più che naturale chiedersi dove trovi il coraggio De Gregorio per non dimettersi. Forse il presidente di Eav sta aspettando che ci scappi il morto?”.

“L’incubo che vivono i passeggeri di Eav purtroppo continua. Il treno deragliato nei pressi della stazione di Pompei è l’ennesimo caso indegno di una lunga serie che va avanti da anni. Ogni giorno un pendolare che viaggia in Circumvesuviana non sa se il treno si incendierà, deraglierà, ritarderà o se la corsa verrà soppressa. Questa amministrazione regionale sotto la gestione De Luca ha trasformato un servizio pubblico in un vero e proprio inferno”. A denunciarlo è il consigliere del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello.

“Da tempo come Movimento 5 stelle, oltre a denunciare il rischio che corrono cittadini e turisti, chiediamo le dimissioni del presidente di Eav Umberto De Gregorio. Una decisione di buonsenso che non sembra arrivare, per queste ragioni – conclude Saiello – chiediamo che il Governo valuti sin da subito il commissariamento”.