Cosa sono e a cosa servono le lamiere? Ecco tipologie e utilizzo

Disponibile in fogli o rotoli, la lamiera può essere realizzata in molti metalli diversi come alluminio, ottone, rame, acciaio, stagno, nichel o titanio. È uno dei materiali più basilari utilizzati nella lavorazione dei metalli grazie alle sue proprietà malleabili che le consentono di essere tagliata e piegata in una moltitudine di forme.

Senza accorgercene siamo circondati da innumerevoli oggetti di uso quotidiano realizzati in lamiera: dalle carrozzerie alle fusoliere e ali degli aerei, tavoli medici, lavelli, tetti di edifici e macchinari. Senza tralasciare gli utilizzi per scopi decorativi come finimenti per cavalli, gioielli e sculture.

Approfondiamo cos’è la lamiera, quali sono le sue caratteristiche e applicazioni.

Cos’è la lamiera?

La lamiera è metallo formato in lastre piane attraverso un processo di laminazione, estrusione o martellatura, a seconda del tipo di metallo e del modo in cui verrà utilizzato.

Questo materiale è disponibile per un’ampia varietà di destinazioni d’uso, dall’installazione di scossaline metalliche sui tetti alla costruzione di veicoli spaziali. Le aziende coinvolte nella produzione di lamiere di solito realizzano una serie di calibri e gradi per soddisfare le diverse esigenze, ed è anche possibile produrre tipi particolari di lamiera su richiesta speciale dei clienti.

Quindi, la consistenza dei prodotti in metallo può variare e alcuni possono essere molto sottili, mentre altri possono avere uno spessore leggermente maggiore. Per maggiori informazioni relative a questa tipologia si può visitare la sezione di lamiere stirate di Actis Furio, azienda che opera nel settore da diversi anni.

A tal proposito inoltre, è utile ricordare che la classificazione è una misura che fa riferimento alla qualità della lamiera. Ogni tipo di metallo ha una propria scala di classificazione, che si riferisce alla purezza, alla resistenza alla corrosione e ad altre caratteristiche che possono essere importanti per vari metalli. Più questo valore è alto, più la lamiera sarà di alta qualità è dunque costosa. Qualità inferiori sono più economiche e possono essere adatte a diverse applicazioni, a meno che un progetto non abbia tolleranze molto strette o esigenze specifiche.

Alcuni tipi di lamiera sono dotati di trattamenti speciali. Le aziende possono galvanizzare, sigillare o rivestire le lamiere per esigenze diverse. Possono essere fornite in fogli piatti o rotoli per varie applicazioni e talvolta includono una pellicola sottile lasciata in posizione sul metallo fino alla completa installazione. Questo è comune con prodotti come i metalli spazzolati o lucidati utilizzati come rivestimento di edifici, in cui l’azienda vuole evitare ammaccature e graffi durante il trasporto e l’installazione.

A cosa servono le lamiere e quali sono i loro vantaggi?

Come abbiamo visto, possiamo trovare le lamiere in diverse dimensioni che in diversi calibri, quindi la loro versatilità ci permette di dare loro un gran numero di usi diversi. Inoltre, come ben sappiamo, l’acciaio è uno dei materiali più resistenti che possiamo trovare nell’edilizia, quindi questo ci fornisce una garanzia di durata.

Ecco i principali vantaggi delle lamiere:

Sono molto pratiche, possiamo scegliere tra diversi calibri e possono essere personalizzati se abbiamo bisogno di altre dimensioni.

Sono versatili, quindi possono essere utilizzate sia all’interno che all’esterno senza alcun problema.

Hanno grande resistenza meccanica, il che li rende un materiale incredibilmente resistente nelle strutture, soprattutto di rinforzo.

Sono riciclabili e quindi il loro impatto sull’ambiente è molto contenuto.

Sono disponibili in diverse tipologie, a seconda delle leghe utilizzate nella sua fabbricazione e del subito dall’acciaio.

Hanno un aspetto estetico, moderno, pulito e distinto. Possiamo dare loro diverse finiture con smalti o vernici.

Ora che ne conosciamo vantaggi e caratteristiche, è più facile capire perché la gamma delle sue applicazioni è così vasta. Principalmente, le lamiere sono utilizzate nel settore edile, ma si prestano ad una varietà di usi. Vediamoli di seguito:

Industria automobilistica, per le parti di assemblaggio

Industria alimentare, per elettrodomestici o superfici di cucine.

Industria farmaceutica, per contenitori per medicinali

Settore edile, per rinforzo di travi, profilati, frangisole, pannelli fonoassorbenti.

Ma trovano anche largo impiego nell’industria navale, spaziale, militare e aeronautica.