Comunali, Abate e il nuovo progetto politico per Lusciano

Si è tenuto qualche giorno fa un incontro tra Obiettivo Comune (movimento del consigliere comunale Luciano Abate) e Noi per Lusciano (gruppo facente capo al sindaco Esposito).

Un incontro costruttivo dove al centro della discussione si è parlato di un nuovo progetto e programma elettorale e non di probabili candidati a sindaci. Nei prossimi giorni un eventuale incontro per confrontarsi su tematiche da affrontare durante questo percorso politico elettorale.

“Crediamo in questa unione con il gruppo Noi per Lusciano per poi insieme confrontarci con altri gruppi politici del territorio – fa sapere Abate -. Il nostro appoggio deve servire a portare un concreto supporto per poi stabilire un programma politico-elettorale. Noi non saremo aperti a chi di politica ne fa un interesse personale o di critica e inciuci. Il nostro obiettivo deve essere quello di mettere in campo quelle forze che hanno come obiettivo il bene della comunità. La politica – conclude il consigliere – deve rivestire un nuovo ruolo che è quello di far partecipare i cittadini attivamente alla programmazione futura politica di Lusciano e non solo dialogare con le varie parti politiche presenti sul territorio. Dialogare e confrontarsi con tutta la cittadinanza luscianese”.