Casaluce. Prevenzione botti, gli alunni incontrano gli artificieri dei Carabinieri

“Spesso, in occasione delle festività natalizie, assistiamo a veri bollettini di guerra, causati dall’incauto uso dei fuochi d’artificio, in particolar modo ad opera dei giovanissimi; ed è per questo, grazie alla collaborazione delle Scuole, del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dell’Amministrazione comunale ma soprattutto grazie alla disponibilità dell’Arma, che abbiamo fortemente voluto questo incontro annuale a favore degli studenti e non solo, per evidenziare, appunto, la pericolosità per chi adopera incautamente i cosiddetti “botti” di fine anno, soprattutto se minori, i cui effetti devastanti possono creare danni permanenti per tutta la vita e, purtroppo, in alcuni casi anche la morte”.