Aversa. Peppe Barra apre la stagione teatrale del Cimarosa

Finalmente ad Aversa si torna a teatro, con due artisti straordinari in scena: Peppe Barra e Lalla Esposito. Riparte sabato 26 novembre ore 20.30 (spettacolo start ore 21.00) infatti la stagione teatrale del teatro della città, il Cimarosa di piazza Amedeo.

Sulle tavole dello splendido gioiellino liberty la commedia “Non c’è niente da ridere” spettacolo che l’anno scorso ha ottenuto anche al nord Italia, grande consenso di pubblico e critica e che finalmente, grazie anche alla tenacia della famiglia Virgilio e alla direzione artistica di Daniele Ippolito, approda anche nella città normanna.

Uno spettacolo, che al contrario del titolo, diverte sin dalla prima scena. E come non potrebbe essere essendoci sul palco uno dei più grandi anfitrioni del palcoscenico italiano degli ultimi quarant’anni come Peppe Barra. Ad affiancarlo l’attrice Lalla Esposito, che negli ultimi lustri si è affermata come una delle maggiori espressioni del teatro partenopeo, erede di quei grandi nomi, a cominciare dai De Filippo, ricordando che la stessa Esposito è stata per anni in compagnia con il compianto Luca De Filippo. Inoltre in tempi recentissimi Lalla Esposito è stata proprio nel mese di Luglio ad Aversa sempre al Cimarosa, ma nell’arena, ospite della rassegna Cimarosa Summer Art ricevendo lusinghiere attestazioni di stima dal pubblico presente.

La regia di “Non c’è niente da ridere” porta poi la firma di uno dei più conosciuti registi teatrali e cinematografici napoletani, Lamberto Lambertini. Uno spettacolo da non perdere per trascorrere una serata all’insegna dell’allegria, dopo tutte le ben note vicissitudine degli ultimi due anni, tornare a teatro fa bene all’anima. Ci sono ancora posti disponibili e anche abbonamenti, perché abbonarsi conviene, ma bisogna affrettarsi. Per info e acquisto biglietti basta recarsi tutti i giorni dopo le 16.00 al botteghino del Teatro Cimarosa.