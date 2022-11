Aversa. Mercatini Natale: le proposte dei commercianti

Natale si avvicina ma arrivano le prime polemiche e proteste di cittadini e commercianti per il mercatino che a quanto pare non si farà. piazza Marconi sarà spogli, senza stand e quel calore natalizio.

I commercianti non ci stanno e per questo motivo ci hanno inviato delle soluzione per le location d a poter usare per allestire le casette.

”Tramite questo spazio offertoci da larampa.it, proponiamo diverse location per il mercatino di Natale ad Aversa: 1) Spazio antistante all’ippodromo: la presente location offre la disponibilità di parcheggio lungo Via dei Cappuccini ed è raggiungibile facilmente; 2) ZTL di via Roma: La stessa è stata utilizzata per la fiera del cioccolato, non vedo la difficoltà di poter usufruire dello stesso spazio per i mercatini di Natale; 3) Parco Pozzi: Location eccezionale sia per spazio che per logistica, in quanto l’area usufruisce di un parcheggio interno allo stesso. (Con la speranza che non si crei lo stesso scempio creato nell’anno 2021). Di sicuro ad Aversa ci saranno altre location dove poter far vivere la magia del Natale ai nostri figli, solo che abbiamo un’amministrazione distratta, assente…! Aversani aiutiamoci tra di noi per far vivere la magia del Natale anche ad Aversa ai nostri Bambini”.