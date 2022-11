Aversa e i giovani: Fiorenzano risponde alle ‘critiche’ di Controsenso

“Caro Emidio Oliva e cari ragazzi dell’associazione Controsenso, vogliate scusarmi per il ritardo dovuto ad una serie di impegni, ma ho deciso di scrivermi pubblicamente qualche riga in merito ai pensieri che legittimamente avete esposto la settimana precedente. Ho avuto da giovane l’opportunità di stabilizzarmi lavorativamente lontano da questa Città, ho rinunciato a questa opportunità che mi avrebbe cambiato la vita perchè il mio sogno era ed è prendermi cura di questa Terra. Ed è emozionante per me vedere che esistano ragazzi e ragazze che vogliono sottrarre tempo a se stessi per la comunità in cui vivono. Ed è per questo che non potevo e non posso lasciar cadere i vostri pensieri, le vostre riflessioni nel nulla. Aversa sarà mai una Città a misura di Giovani?! Non è il Forum a stabilirlo. Non è un ulteriore strumento aggregativo a stabilire questo parametro”. Così Pasquale Fiorenzano, consigliere ocmunale del PD, risponde alle recenti critiche dell’associazione Contronsenso (leggi qui).

“Sapete perchè? Basterebbe, altrimenti, sostenere che abbiamo l’Amministrazione più giovane della Campania se non d’Italia. Ma sarebbe un processo logico molto banale. La nostra Città sarà davvero a misura di Giovani quando capiremo l’importanza della opportunità di guidare determinati processi, quando capirete voi giovani (io anche dai, 33 non sono molti), quando capirete che è necessario partecipare attivamente alla vita amministrativa non solo nei momenti elettorali, ma quotidianamente, quando la forza della vostra autonomia e libertà di pensiero vi proietterà ben sopra i stupidi teatrini che produciamo noi politici. E vengo al punto: sono un consigliere comunale, voglio assumermi la mia quota parte di responsabilità di questo sentimento di esclusione che avvertite, vi chiedo scusa, ma sò che non basta”.

“Allora da Presidente della Commissione Lavori Pubblici vorrei rivolgervi un invito ad incontrarci pubblicamente per mettere le vostre idee nella mia agenda politica, per illustrarvi quanto sta per nascere in questa città, per farvi capire che ha senso la nostra azione se abbiamo la partecipazione vera, sincera, critica, da parte di voi giovani. Ed ovviamente vorrei ‘istituzionalizzare’ questo incontro rendendolo se non settimanale almeno mensile. In quel momento sono sicuro che potrai e potrete trovare le risposte alla domanda ad origine delle vostre riflessioni!”.