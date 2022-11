Aversa e i giovani: Controsenso risponde a Fiorenzano

L’associazione Controsenso replica alla lettera del consigliere comunale del PD Pasquale Fiorenzano su il connubio tra Aversa e i giovani (leggi qui).

Ecco il testo completo dell’associazione Controsenso:

Ciao Pasquale, anzitutto ti ringraziamo dell’attenzione che hai riservato alla questione che abbiamo posto la scorsa settimana in merito agli spazi di cui noi giovani di questa città necessitiamo.

Siamo d’accordo con te su un punto: come abbiamo scritto, non siamo dell’idea che sia il Forum, che si sarebbe potuto discutere anche in passato coinvolgendo maggiormente i gruppi e le associazioni giovanili, a stabilire che Aversa possa o meno essere una città a misura di giovani ma la nostra condizione di sfiducia è dovuta all’assenza o alla poca efficienza di determinati servizi e di spazi in cui possiamo confrontarci, discutere, parlare dei nostri problemi e proporre delle soluzioni attraverso dei canali istituzionali che gli amministratori, locali, regionali e nazionali hanno il dovere di mettere a disposizione.

C’è però da porre al centro del dibattito politico un altro problema, forse ancor più grave: il disinteresse e la sfiducia nei confronti di questo sistema che hanno fatto allontanare ancor di più noi giovani dalla vita attiva, dalla politica, e lo ha dimostrato la scarsa partecipazione delle fasce meno adulte alle urne durante l’ultima tornata elettorale. Per “avvicinarsi” ai giovani, bisogna parlare ai giovani e prima ancora conoscerli. Anzi, conoscerci. E non farlo aprendo un canale TikTok in campagna elettorale perché va di moda tra noi per raccattare qualche voto in più, ma far entrare la politica dove deve essere: nelle nostre vite. E per farlo non bisogna utilizzare parole facili o difficili, leggere rosari o raccontare barzellette, creare delle hit o cantare canzoni rivoluzionarie (che conservano sempre il loro romanticismo e il loro fascino), ma interessarci, offrirci dei servizi, permettere non solo la partecipazione attiva alla vita politica attraverso delle candidature, dei ruoli o dei tesseramenti, ma aprendoci delle opportunità per studiare, lavorare, coltivare le nostre passioni e scoprirne altre.

Aversa ha bisogno di una biblioteca funzionante dove poter consultare manuali e mettere la testa sui libri, di spazi verdi dove poter rilassarsi e divertirsi, di una pista ciclabile dove poter pedalare e sfrecciare sulle due ruote di un bel monopattino. Insomma, cose di cui si potrebbe discutere in qualsiasi momento e si poteva farlo anche in passato. Ma non è mai troppo tardi e di questo ne abbiamo parlato già sui social e siamo pronti a farlo dal vivo, nelle piazze o nelle sedi istituzionali, sempre dalla stessa parte.

È vero: la vita politica va praticata attivamente ogni giorno e ogni ora, e tu che lo fai da anni potrai capire la nostra voglia di fare quando, forti delle nostre esperienze di attivismo a partire dagli anni della scuola, abbiamo deciso di sederci attorno un tavolo per parlare di idee, proposte, come migliorare il nostro territorio, sognando un mondo migliore, dove bruci meno spazzatura, dove la politica sia onesta e dove possiamo appassionarci delle bellezze e della storia della nostra terra, al fronte degli stupidi teatrini prodotti dal mondo della politica di cui parli. E così nacque Controsenso, la nostra seconda casa (nonostante non abbiamo un tetto).

Siamo lieti che Aversa sia governata dall’amministrazione più giovane della Campania e vorremmo che questo trend positivo possa continuare prima che i “vecchi” politici possiate diventare voi. Ma per farlo abbiamo l’esigenza di partecipare e voi il dovere di aprirci le porte. E, insieme, abbiamo l’obbligo morale di avvicinare ragazzi e ragazze delusi al mondo sociale e alla società civile, prima ancora che alla vita politica.

Te la rilanciamo: venerdì 11 alle 18:30 organizzeremo lo “Stand-Up”, un evento ispirato alla “stand-up comedy”, in cui ognuno dei partecipanti può liberamente esprimere un proprio parere, un’opinione, riguardo la tematica scelta. E parleremo proprio di giovani. Ti aspettiamo, pronto ad accogliere le nostre istanze e quelle di tanti altri ragazzi della città e che magari, insieme, potremo rendere delle proposte concrete per Aversa nelle sedi istituzionali, attraverso l’apertura di tavoli tematici, che abbiamo invano proposto anche in passato su biblioteca e aree verdi.

Per il luogo ti faremo sapere quanto prima!