Aversa. Elezioni Presidente, Oliva: “maggioranza scappa dall’aula”

“Come consigliere anziano dell’assise ho convocato – su richiesta del sindaco Golia – il consiglio comunale per eleggere il nuovo Presidente del Consiglio Comunale ma ancora una volta la maggioranza non si presenta in aula per ‘votare’ il suo ‘presidente’. E’ agli occhi di tutti che ormai la maggioranza Golia non è più salda. Non resta che tornare alle urne”. A dirlo, il consigliere comunale di minoranza – in quota FdI – Alfonso Oliva.