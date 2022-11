Aversa. Due consigli convocati: elezione presidente e prescrizioni Corte dei Conti

“Non revocherò il consiglio per l’elezione del presidente – dice il consigliere di Fratelli d’Italia -. Non accettiamo lezioni di moralità e democrazia da chi quando era in minoranza di notte si è recato dal notaio per far saltare un’amministrazione ed oggi da sindaco sfiduciato in consiglio comunale si trascina grazie al ribaltone! Non solo non revoco il consiglio per l’elezione del presidente e convoco anche quello per le prescrizioni della Corte dei Conti in modalità ordinaria”.