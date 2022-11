Aversa. Discarica vicino l’Its: blitz Polizia Locale

La Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli presieduta dall’incaricato di Governo Vice Prefetto Filippo Romano, nel corso delle attività di monitoraggio e controllo del territorio, ha posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria un appezzamento di terreno presumibilmente rientrante nelle disponibilità della Provincia di Caserta adiacente all’Istituto Tecnico Statale Andreozzi, strada parallela rampa di collegamento uscita Aversa Nord Viale Europa per deposito illecito di rifiuti.

Il Comandante Piricelli ed i suoi agenti hanno avuto enormi difficoltà per raggiungere l’area, ben visibile dalla rampa di uscita di Aversa Nord, ma ubicata in una località dalla quale si accede percorrendo terreni strerrati e strade impervie, dove i camion che trasportano materiali di scarto e fresatura di asfalto non hanno difficoltà a percorrerla.

Nell’area di circa 2500 mq sono stati rinvenuti circa 6000 mc di cumuli di fresatura di asfalto depositati. Le operazioni di deposito sono state svolte in totale assenza di autorizzazioni in dispregio alle normative ambientali.

La cosa grave che chi ha posto in essere queste operazioni criminose non ha tenuto conto della presenza di due istituti scolastici frequentati da centinaia di alunni. Per tali motivi l’area è stata sottoposta a sequestro di polizia giudiziaria