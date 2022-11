Aversa. Confronto sulle politiche giovanili: Controsenso lancia ‘Stand up’

In una città in cui gli spazi di discussione dedicati ai giovani sono pochi, l’associazione giovanile Controsenso ha deciso di dare voce ai pensieri, alle riflessioni, realizzare un momento di confronto democratico. Proprio per questo motivo venerdì 11 Novembre alle 18:30 al Veritas (Piazzetta Lucarelli – via Seggio) lancia il format STAND up!

Il format è molto semplice: richiamando la classica ‘stand-up comedy’: microfono itinerante, una tematica da affrontare, 5 minuti per esprimere liberamente tutti i propri pensieri al riguardo, chiunque voglia può parlare ed eventualmente riprendere la parola.

La tematica in quest’occasione sarà dedicata alle politiche giovanili, così da raccogliere tutte le istanze dei ragazzi come noi che si sentono poco considerati dalle istituzioni.