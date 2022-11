Auto ibride e noleggio a lungo termine: tutto quel che c’è da sapere

Il mercato automotive mette in evidenza una richiesta crescente dei veicoli ecologici: questa è una delle ragioni per le quali anche per le vetture ibride plugin il noleggio a lungo termine rappresenta una realtà comune.

Si tratta di una soluzione che riscuote un notevole apprezzamento per la sua capacità di coniugare convenienza e alti standard di efficienza.

Come noto, sono numerosi i vantaggi che caratterizzano le macchine ibride: per esempio il risparmio sui consumi, ma anche la riduzione delle emissioni di anidride carbonica che finiscono nell’aria. I fattori da valutare in vista del noleggio lungo termine ibrido sono comunque numerosi, ed è opportuno considerare pro e contro con attenzione per capire se valga la pena di scegliere questa formula.

Come funzionano le ibride plugin

Le ibride plugin si pongono a metà strada fra le auto elettriche e quelle tradizionali: proprio per questo motivo sono consigliate agli automobilisti che desiderano una soluzione sostenibile e che però non preveda il vincolo della necessità di ricaricare il veicolo. In un’auto ibrida plugin, infatti, è presente un motore termico, di solito a benzina, che funziona insieme con un motore elettrico; tutti e due i propulsori si caratterizzano per un’alimentazione indipendente. Questo vuol dire che il motore termico per funzionare ha bisogno di carburante, e quello elettrico necessita di batterie cariche. Grazie all’ibrido il motore elettrico può essere utilizzato a bassa velocità, per esempio sui percorsi urbani: così si spende meno per la benzina e si limitano le emissioni inquinanti. In autostrada e, in generale, sui percorsi extraurbani, l’ibrido funziona invece come una tradizionale vettura a benzina, usando il motore termico. Ecco perché non ci sono problemi dal punto di vista del chilometraggio e dell’autonomia.

Quando scegliere un veicolo ibrido

Prima di decidere se sia il caso di prendere a noleggio una vettura ibrida, è opportuno interrogarsi sul tipo di utilizzo che si fa della macchina: un conto è essere abituati ad affrontare percorsi lunghi in autostrada e un conto è usare l’auto unicamente in città. Nel caso in cui si utilizzi la macchina per lavoro e ogni giorno si affrontino lunghe percorrenze e tanti spostamenti, conviene senza dubbio puntare sull’ibrido. Infatti è da evitare l’elettrico, che quando si percorrono molti chilometri è problematico a causa della ridotta autonomia delle batterie. Qualora, invece, si affrontino di rado tratti brevi, è possibile scegliere l’ibrido o l’elettrico, a seconda dei gusti. L’importante è tener presente che i veicoli elettrici sono dotati di batterie che devono essere ricaricate.

Il noleggio con CRM Automotive

Il noleggio a lungo termine è una formula più che consigliata per i veicoli ibridi plugin che fanno dell’innovazione tecnologica un aspetto fondamentale. Per esempio CRM Automotive mette a disposizione numerose opportunità attraverso il long term rent: da più di 20 anni si occupa di noleggio e, in più, offre consulenze mirate nel comparto fiscale. Sul sito web di CRM Automotive è possibile trovare offerte selezionate, incluse quelle per il noleggio lungo termine a scadenza. Tutte le proposte possono essere customizzate in base alle esigenze di privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese.

Meglio l’elettrico o l’ibrido?

La versatilità è uno dei punti di forza che caratterizzano l’ibrido, una tecnologia perfetta sia per coloro che vivono e si spostano in città, sia per coloro che stanno fuori città. L’autonomia della batteria di un modello elettrico, d’altro canto, varia in base al modello, ma in ogni caso è indispensabile provvedere alla sua ricarica in specifiche stazioni, a meno che non si abbia la possibilità di installare una colonnina nel proprio garage o nel proprio cortile. In sintesi, si può affermare che l’ibrido plugin riesce ad assecondare qualunque necessità grazie alla sua trasversalità, mentre l’elettrico è più adatto per coloro che affrontano tratti non molto lunghi, sempre a patto che si abbia l’opportunità di ricaricare il veicolo. Ad ogni modo, le auto ibride offrono parecchi vantaggi, anche a livello di prestazioni: queste, infatti, sono ottimali in virtù della presenza del propulsore termico. L’autonomia è nettamente superiore a quella di un modello full electric, e per di più in molti paesi le ibride plugin possono parcheggiare gratis negli stalli di sosta con le strisce blu.