Albanova corsara a Monte di Procida

L’Albanova non si ferma più. Al Vezzuto Marasco i biancazzurri rifilano sei reti al Montecalcio e inanellano il risultato utile numero sei, con cinque vittorie ed un pareggio, salendo a quota 21 in classifica in piena zona playoff.



LA PARTITA – Ciaramella lancia Minutella titolare dopo il gol vittoria contro il Forio, con Negro in cabina di regia in luogo di Pontillo. L’Albanova parte con il piede giusto e al primo affondo passa: corner di Cestrone dalla destra, irrompe in area De Miranda ed è 0-1 all’8′. Al 11′ Cestrone da buona posizione mette a lato, passano due minuti ed il fantasista si rifà con gli interessi, spedendo il pallone in fondo al sacco con una frustata dal limite: 0-2 al 13′. Al minuto 19 traversa di Grezio su punizione, sul tap-in Minutella non inquadra lo specchio. Lo 0-3 si materializza alla mezz’ora: ancora su calcio d’angolo dalla destra, Cestrone crossa per Negro che di testa batte Margiore.

Nella ripresa il canovaccio non cambia e a salire in cattedra è Orazio Grezio: al 50′ Cestrone confeziona il terzo assist di giornata con un cioccolatino che il numero nove mette dentro da pochi passi. Il Cobra si ripete al 63′, quando scatta sul filo del fuorigioco su lancio di Minutella e gonfia la rete dopo aver saltato il portiere. Per il bomber biancazzurro quattro gol nelle ultime quattro uscite in campionato. A fissare il definitivo 0-6 è Granato con una conclusione dalla distanza leggermente deviata. Altri tre punti in cascina per l’Albanova, che nel prossimo turno ospiterà il Pompei secondo in classifica.



MONTECALCIO-ALBANOVA 0-6

MONTECALCIO: Margiore, Meola, Buono, Viola (75′ Pisano), Coppola, Liccardi, Capuano, Derring (53′ Ricciolino), Lubrano M. (46′ Camponesco), Carandente (66′ Carandente), Coquin. A disp.: Orecchio, D’Isanto, Giaccio, Ferrara, Chiarelli. All.: Lubrano G.

ALBANOVA: Gianfagna (46′ Vivace), Sparano, Sieno, Negro (57′ Roma), Tommasini, De Miranda (51′ Bouraoui), Granato, De Rosa (46′ Falco), Grezio (71′ Sabatasso), Minutella, Cestrone. A disp.: Pontillo, Accietto, Corbisiero, Gallardo. All.: Ciaramella

ARBITRO: Onorato di Nola. Assistenti: Di Rosa (Torre Annunziata), Pipola (Ercolano)

MARCATORI: 8′ De Miranda, 13′ Cestrone, 30′ Negro, 50′ e 63′ Grezio, 74′ Granato

AMMONITI: Minutella, Sparano (A)