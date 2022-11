Quali sono gli accessori per cani indispensabili e più utili?

Al pari di un bimbo, anche un quattro zampe richiede molte cure e attenzioni. Non essendo indipendente, la sua salute è una nostra responsabilità, il che vuol dire fare l’impossibile per farlo stare bene. Si parla ovviamente di fattori come il cibo, la cura della dieta, l’attività fisica, il gioco e i controlli periodici dal veterinario. Anche gli accessori giocano un ruolo fondamentale, ed ecco perché oggi scopriremo insieme quali sono i più utili.

Biberon per cani

Il biberon per cani è uno degli accessori in assoluto più importanti, soprattutto se si considera l’allattamento artificiale dei cuccioli. Si tratta di un momento molto particolare, dato che sarà ovviamente necessario per il corretto sviluppo del nostro piccolo pelosetto. Oggi questi biberon possono essere trovati anche online: ci sono alcuni siti web come FarmaOra, ad esempio, che mettono a disposizione diversi accessori per cani, fra cui il già citato biberon, insieme ad altre opzioni molto utili.

Un buon guinzaglio

Un buon guinzaglio ti permetterà di tenere sotto controllo il tuo cane durante le passeggiate o le corsette, e ti aiuterà anche a proteggerlo, evitando che possa scappare o litigare con altri animali. Sul mercato sono disponibili diversi tipi di guinzagli, ma ce ne sono alcuni migliori di altri. Basti citare ad esempio i guinzagli con ammortizzatore, che sono in grado di ridurre l’impatto in caso di forte trazione da parte del nostro cane. Un’altra buona soluzione è rappresentata dai guinzagli retrattili, che permettono all’animale di muoversi più liberamente, pur tenendolo sotto controllo.

Il collare (e la pettorina)

Un altro accessorio essenziale è il collare, che aiuta ad identificare il cane in caso di smarrimento, per via della possibilità di applicare targhette identificative e altre informazioni utili per il suo ritrovamento. Ovviamente il collare serve anche per agganciare il guinzaglio, ma spesso conviene optare per una pettorina per cani. I suoi vantaggi? È più confortevole per l’animale, non comprime la trachea e, soprattutto, è ideale per gestire i cani che tirano molto.

Cucce, letti e divanetti

Una cuccia per cani è un vero e proprio must, soprattutto se parliamo dei modelli da esterno, indispensabili per proteggere il nostro pelosetto dal freddo e dall’umidità. In commercio esistono molti tipi di cucce, ma è importante sceglierne una adatta alle dimensioni del nostro amico a quattro zampe. Inoltre, non bisogna dimenticare altre opzioni ottime per garantire il giusto grado di comfort al cucciolo, come i letti e i divanetti per cani.

Ciotole per cibo e acqua

Un altro elemento essenziale per i proprietari di cani è un set di ciotole per il cibo e l’acqua. Le ciotole per il cibo devono essere realizzate con materiali resistenti e facili da pulire, mentre quelle per l’acqua devono essere realizzate con materiali atossici che non rilasciano sostanze chimiche. Va però detto che esistono molte soluzioni, come nel caso della ciotola inclinata in silicone proposta dallo shop di FarmaOra: un accessorio per cani salvaspazio, igienico e molto robusto. Per l’acqua, infine, si consiglia una ciotola in acciaio inox.