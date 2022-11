40 anni da “Per amore del mio popolo non tacerò”: ad Aversa il convegno della C.E.C.

Ad Aversa, sabato 3 dicembre 2022 ore 10.00, si terrà il convegno della Conferenza Episcopale Campana (CEC) in memoria dei quarant’anni trascorsi dalla pubblicazione del documento pastorale “Per amore del mio popolo non tacerò” dei Vescovi della Regione. Ad ospitare la manifestazione, presso l’Aula magna di Via Roma 9, sarà il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Era il 29 giugno del 1982 quando l’Episcopato Campano unito, con le parole del profeta Isaia (Is, 62, 1), denunciò i mali della Camorra. Nel quarantennale della pubblicazione sulla «Circolare Informativa dell’Istituto Pastorale Regionale» i Vescovi della Campania, insieme con le loro Comunità si sono dati appuntamento ad Aversa – diocesi simbolo della lotta alla Camorra – per confrontarsi su quanto è stato fatto in questi anni e quali possono essere i passi per il futuro.

I lavori del convegno si apriranno con un’introduzione a cura del presidente della Conferenza Episcopale Campana, monsignor Antonio Di Donna, e proseguiranno con le testimonianze del caporedattore de Il Mattino di Napoli, Pietro Perone, e l’intervento della Consulta della Pastorale Universitaria della Diocesi di Aversa ad opera di Angelo Cirillo. Tra i relatori anche Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Saranno presenti inoltre il rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Giovanni Francesco Nicoletti ed il Sindaco della Città di Aversa Alfonso Golia che rivolgeranno un saluto alle autorità civili, religiose e militari invitate a nome delle comunità – quella cittadina e quella accademica – che ospiteranno il convegno.

Così sabato 3 dicembre alle ore 10.00, per tutte le Chiese della Regione Ecclesiastica Campania, l’appuntamento è nella Città di Aversa per prendere parte al convegno «40 anni da “Per amore del mio popolo non tacerò” dell’Episcopato Campano. Sviluppi, contesti e possibili scenari per la nostra Terra». Per informazioni e note logistiche è possibile rivolgersi alla Segreteria organizzativa del convegno: c/o Consulta della Pastorale Universitaria (CONPASUNI), Strada Santa Maria a Piazza n. 48 – 81031 Aversa (CE), mail conpasunisegreteria@gmail.com.

Per raggiungere il Dipartimento di Ingegneria: in treno, arrivando alla Stazione ferroviaria di Aversa e proseguendo a piedi per Km 1.3 lungo Via A. Diaz e poi Via Roma; in metropolitana, sulla linea Piscinola-Aversa fermando ad Aversa Ippodromo e continuando a piedi per Km 1 lungo Via f.lli Cervi e Via V. De Jasi; in auto, uscita Aversa Nord venendo da Caserta (Asse Giugliano-Marcianise) ed uscita Aversa-Melito da Napoli (Asse Mediano). Segnaliamo la possibilità di parcheggiare nell’area parcheggio custodito vicina la sede del convegno.