X-Factor, Linda Riverditi è la favorita per la vittoria

È Linda Riverditi la favorita per la vittoria della nuova edizione di X-Factor, il talent show di Sky giunto alla sedicesima edizione.

Alla vigilia della partenza dei Live, la cantante della squadra di Fedez si piazza in cima alla lavagna di Planetwin365 a 4,25, davanti a Lucrezia Maria Fioritti a 5,25 e a Matteo Orsi a 6 volte la scommessa. Tra i giudici, Stanleybet.it punta sul “veterano” Fedez a 2,50, con Dargen D’Amico che insegue a 3 volte la scommessa e Rkomi a 3,50; ultima Ambra Angiolini a 4 volte la posta.

Tra i concorrenti, i Santi Francesi si piazzano appena ai piedi del podio a 6,25, davanti a Giorgia Turcato (Joélle) a 7,50, con i Disco Club Paradiso e Jacopo Rossetto (in arte Iako) a 7,75, mentre si sale a 9,50 per il successo degli Omini. Doppia cifra, a 13, per Matteo Siffredi e Beatrice Quinta, poi a 21 il successo di Gaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà) e i Tropea ultimi a 26.

MSC/Agipro