Virus West Nile nel Casertano: task force ASL Caserta

Trovato a Castel Volturno (Caserta) il primo caso positivo alla Febbre del Nilo, malattia provocata dal virus West Nile, trasmesso mediante la puntura di un insetto vettore, la comune zanzara.

La malattia colpisce anche l’uomo, spesso senza alcun sintomo, ma in molti casi, con una sintomatologia che varia da una semplice febbre ad una grave meningite.

Per questo motivo, l’ASL Caserta – diretta dal direttore generale Amedeo Blasotti – comunica che “al fine di adottare tutti i provvedimenti utili e necessari per la lotta alla malattia, la ASL Caserta ha prontamente istituito una task force composto dai responsabili dell’area medica e veterinaria. Si è già proceduto a sottoporre a test tutti i cavalli ed i polli dell’allevamento, a disporre la pulizia e disinfestazione del posto e si stanno mettendo a dimora le trappole per verificare il grado di infezione delle zanzare del luogo. Anche il centro trasfusionale della ASL sta applicando le misure di controllo previste in tali casi, come la verifica della eventuale presenza del virus nel sangue donato. La task force valuterà il rischio raccogliendo gli elementi utili e adotterà i provvedimenti necessari al contenimento dell’infezione. Al fine della prevenzione della malattia, si consiglia l’uso di repellenti fino almeno all’arrivo della stagione invernale”.