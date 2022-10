(VIDEO) Max Pezzali infiamma l’Arena Suzuki

Grande successo all’Arena di Verona per il terzo e ultimo appuntamento con ‘Arena Suzuki ’60, ’70, ’80 e… ’90‘, il programma condotto da Amadeus e pensato per far ballare un pubblico di tutte le età.

Una vera e propria playlist di hit che hanno segnato quattro decenni simbolo della musica mondiale, interpretate dagli artisti originali.

MAX PEZZALI RITROVA MAURO REPETTO E SCATENA L’ARENA

L’Arena è andata in visibilio per l’esibizione di Max Pezzali, che insieme a Mauro Repetto nella formazione originale degli 883, ha fatto cantare e ballare tutti i presenti con i suoi grandi successi.

GLI OSPITI DI ‘ARENA SUZUKI’

Sul palco dell’Arena di Verona, tra gli altri, Bonnie Tyler con ‘Total eclipse of the heart’, Sister Sledge con ‘We are family’, Corona con ‘The rhythm of the night’, Crystal Waters con ‘Gypsy Woman’, Al Bano con ‘Nel sole’, Patty Pravo con ‘E dimmi che non vuoi morire’, Patrick Hernandez con ‘Born to be alive’, Los Locos con ‘Macarena’, Michele Zarrillo con ‘Cinque giorni’. Alla fine della serata, Amadeus ha dato appuntamento al prossimo anno.

Crystal Waters con ‘Gypsy Woman’

LA GARA DEGLI ASCOLTI TV

‘Arena Suzuki’ è stato seguito da oltre tre milioni di telespettatori, con uno share del 19,6%. Ma la gara degli ascolti tv di sabato 1 ottobre è stata vinta da ‘Tu si que vales’, con uno share del 28,7%.

