(VIDEO) Aversa. Oliva: “Golia sempre più solo: deve dimettersi”

“E’ una questione di rispetto e dignità: rispetto nei confronti di cittadini aversani e dignità nella consapevolezza di non avere più numeri per amministrare. Oggi, in seconda convocazione, il sindaco Alfonso Golia è stato abbondonato dalla propria maggioranza che non si è presentata in consiglio comunale”. A dirlo, il consigliere comunale – in quota FdI – Alfonso Oliva.

“ciononostante ha la presunzione di poter continuare ad amministrare Aversa senza averne più i numeri. E’ evidente un attaccamento alla poltrona che non fa altro che distruggere amministrativamente e politicamente Aversa e gli aversani. Sindaco abbi un sussulto di dignità, dimettiti! Sei stato stato nuovamente sfiduciato dalla tua stessa maggioranza”.