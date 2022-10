(VIDEO) Aversa. Caso Corte dei Conti, De Cristofaro: ”amministrazione incapace”

“Presunzione, è la parola che a mio avviso meglio descrive l’attuale amministrazione di Aversa! Agitati e distratti dalla macchina del fango che devono alimentare giorno per giorno, per celare il loro immobilismo, e in alcuni casi, incompetenza amministrativa!”. A dirlo, l’ex consigliere comunale Orlando de Cristofaro.

“In questi ultimi giorni si sono dilettati a spiegare perché l’Ente verserebbe in condizioni economiche ( e non solo ) drammatiche, più volte indicando l’amministrazione targata de Cristofaro come la colpevole di questo disastro, falso! Nulla di più falso! L’istruttoria della Corte dei Conti, in un passaggio dell’oggetto, recita così: “Dall’esame dei predetti documenti, dei dati dei rendiconti dell’anno 2019 e 2020, per i quali è stata verificata la correttezza dei dati inseriti nei rendiconti 2017 e 2018 nonché dei dati BDAP ecc ecc…( che qualcuno degli amministratori nemmeno sa che è l’acronimo di Banca dati delle amministrazioni pubbliche )“, sapete cosa vuol dire? Che sotto indagine ci sono i bilanci dell’annualità 2019/2020! Come si può mentire così ai propri cittadini? Senza vergogna e con così tanta tracotanza?”.

”I bilanci 2016, 2017 e 2018 che gli attuali amministratori evocano da giorni , con il solito tono di piagnisteo che ormai li contraddistingue, hanno avuto come dato di definizione anche un bilancio consuntivo approvato da un Commissario Prefettizio, forse questo passaggio gli è sfuggito tra una bugia e l’altra? Il DISASTRO FINANZIARIO È IMPUTABILE SOLO ALL’INCAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ATTUALE GOVERNO CITTADINO TARGATO GOLIA! Tra una bugia da inventare e una spartizione di poltrone, non si sono resi conto delle condizioni critiche in cui versa la nostra città! L’unica urgenza è che vi dimettiate subito! #GOLIAOUT”.