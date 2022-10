Teverola. Fattore: ”quando i meriti vanno oltre la politica”

“L’amministratore onesto sa riconoscere, indipendentemente dalle posizioni politiche, il lavoro e i meriti altrui. L’approvazione degli atti del servizio di igiene urbana è compito squisitamente gestionale che spetta agli uffici competenti”. A dirlo, il consigliere comunale del gruppo Teverola Sostenibile, Alfonso Fattore.

“È giunto a compimento un iter iniziato più di due anni fa, le cui lungaggini sono imputabili a motivi tecnici e rispetto ai quali la politica non ha poteri o competenze, dunque nessuno ha sbrogliato nessuna matassa in quanto non avrebbe potuto. L’assessore può solo dare l’indirizzo politico ed è ciò che ho fatto, pretendendo che con questa gara venissero garantiti più e nuovi servizi alla cittadinanza quali: -bidoni carrellati per utenze condominiali: -maggiore spazzamento meccanico; -lavaggio strade; -pulizia caditoie; -manutenzione ordinaria del verde; –raccolta domiciliare di tessili. Dunque, sono sconcertato dal fatto che il sindaco e l’assessore delegato abbiano cercato di mettere il cappello sul frutto del mio operato e sulla gara che è stata da me predisposta in sinergia con gli uffici competenti”.

“Vorrei, inoltre, cogliere l’occasione per sollecitare l’assessore al ramo e il sindaco ad installare il contenitore per la raccolta di pannolini e pannoloni, che il comune ha acquistato su mia proposta e che giace da mesi in qualche anfratto del comune. Teverola sa!”.