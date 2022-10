Terzo Polo Caserta riparte dai territori

“Riportare serietà, merito e competenza nella Politica e nelle istituzioni, ripartendo dai territori. Per questo il risultato straordinario del Terzo Polo aurunco alle Politiche rappresenta soltanto un punto di partenza”. Così il Consigliere comunale di Sessa Aurunca (Ce) Antonio Fusco e gli ex Forza Italia capitanati da Giovanni Fasulo e Emanuela Fasano a margine di un incontro con il ministro Mara Carfagna.

“A Sessa Aurunca – spiegano – la formazione politica Azione-Italia Viva ha doppiato la media provinciale. La percentuale registrata nel territorio Aurunco dal Terzo Polo è pari all’ 11.5 % (982 voti!) al Senato e all’8.8 % (758 voti!) alla Camera, doppiando nei fatti la media provinciale. In alcuni seggi abbiamo addirittura superato Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle affermandoci come primo partito, raggiungendo il 27 %, quasi un unicum nazionale!”.

“Intendiamo la Politica – rimarcano Fusco, Fasulo e Fasano – come la forma più alta di servizio al cittadino, per questo abbiamo costruito, nel tempo, rapporti personali che vanno oltre le ideologie e gli schemi: grazie a questo siamo riusciti a fare numeri soddisfacenti che doppiano la media provinciale e che spiegano come le nostre comunità siano attente agli orizzonti offerti dalla politica e non vogliono solo assistenzialismo, ma una classe dirigente che sia in grado di creare opportunità concrete di lavoro e sviluppo”.

“Azione-Italia Viva è il partito più votato in Italia tra i giovani – aggiungono – , segno tangibile che non si tratta del solito contenitore di scontenti, bensì di una nuova prospettiva aperta a persone smart e produttive. Per questo siamo soddisfatti tanto del risultato quanto e soprattutto della scelta, questo ci rende fiduciosi di poter costruire, insieme a tutti coloro che ne vorranno far parte, un grande futuro!”, concludono Fusco , Fasulo e Fasano.