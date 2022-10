Tenta di rapinare gruppo di studenti con un coccio di bottiglia

È successo la scorsa notte su Viale XXVII Aprile in centro a Firenze, dove la Polizia di Stato è intervenuta per aiutare un gruppo di studenti spagnoli, vittime di un cittadino senegalese di 47 anni che avrebbe tentato di rapinarli.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 05.00 del mattino i giovani stavano tornando a casa dopo essere usciti per visitare il bel capoluogo toscano, quando sarebbero stati avvicinati da un uomo che urlando e correndo, avrebbe provato, invano, prima a rubare il cellulare che spuntava dalla tasca dei jeans ad una delle malcapitate, poi a strappare il marsupio che un’altra delle ragazze aveva con sé a tracolla, fallendo anche in quest’ultimo proposito.

Il cittadino straniero non si sarebbe tuttavia dato per vinto: avrebbe a questo punto raccolto una bottiglia di vetro trovata casualmente vicino ad un cestino della spazzatura, che una volta rotta, avrebbe utilizzato per minacciare i ragazzi, rincorrendoli fino al portone di casa.

Il gruppo di studenti sarebbe riuscito a mettersi al riparo all’interno del palazzo, nonostante le violente spinte alla porta dell’uomo che ancora non avrebbe demorso nel suo intento, da lì i ragazzi sono riusciti a chiamare il 112nue che immediatamente si è attivato per prestare loro soccorso.

Le volanti di via Zara sono subito intervenute immobilizzando l’uomo, poi finito in manette. Quest’ultimo, già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata e accompagnato al carcere fiorentino di Sollicciano, in attesa della convalida della misura pre-cautelare.