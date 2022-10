Sorrento. Fondo comunale della Regina Giovanna, raccolti 2.260 chilogrammi di olive￼

Si è conclusa ieri la tre giorni di raccolta delle olive al fondo agricolo di proprietà comunale del Capo di Sorrento.

Alla presenza di cittadini e turisti, oggi sono stati raccolti 568 chilogrammi di olive che saranno trasformate in oltre 80 litri di olio extravergine. In totale, la raccolta ha prodotto 2.260 chilogrammi di olive per oltre 330 litri di olio extravergine.

“Oggi è stato gettato un seme per il rilancio di un bene comunale dalle enormi potenzialità per il comparto rurale ed agricolo del Comune di Sorrento, prima che per quello turistico”, ha commentato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

Presenti alla mattinata anche il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco ed il presidente di Penisolaverde, Franco Parlato, insieme al direttore, Luigi Cuomo. I partecipanti hanno ricevuto un buono, con cui potranno ritirare una bottiglia di olio prodotto in questa giornata.

Al termine anche una “merenda contadina”, eccezionalmente creata dalle mani dello chef stellato Giuseppe Aversa, ispirata alle tipicità e alle tradizioni del territorio.