Sistema informatico aziendale: organizzazione ed efficienza

Quanto è importante avere un sistema informatico aziendale ben organizzato, ma soprattutto efficiente? Al giorno d’oggi è diventato davvero fondamentale: è impensabile alle soglie del 2023, con tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti negli ultimi anni, avere in azienda un sistema informatico che performi al meglio. Se è vero che la pandemia ci ha messo di fronte a nuove sfide in termini di riorganizzazione del tempo e degli spazi, facendoci scoprire ad esempio le comodità e la risolutezza dello smart working, è altrettanto vero che dopo i periodi di lockdown forzato c’è stata la definitiva presa di coscienza di due aspetti fondamentali per la vita di ogni azienda: il tempo e il denaro. Due concetti che tra l’altro vanno di pari passo, quasi come se fossero uniti a doppio filo. Ecco, senza un’adeguata organizzazione a livello informatico, un’azienda rischia di andare incontro a perdite di tempo e di denaro così ingenti da poter mettere a rischio il futuro dell’attività. Bisogna quindi prestare molta attenzione a questi aspetti, che spesso vengono dai per scontati, e attrezzarsi al meglio perché tutto funzioni correttamente nel tempo.

Come fare? Per prima cosa bisogna avere reale contezza dell’argomento per capire come poter agire. Proviamo a fare un po’ di chiarezza nei successivi paragrafi.

L’infrastruttura informatica e la sua gestione

Hardware, software (sia fisici che virtuali che, uniti, creano un unico apparato), ma anche computer, macchine, Nas, sistemi in cloud e altro. Se questi termini vi dicono qualcosa, avrete intuito facilmente da cosa è composta un’infrastruttura informatica aziendale, anche detta IT. A questo punto dobbiamo passare a vedere come avvengono il funzionamento e la gestione di tali processi.

Perché tutte queste componenti funzionino in maniera corretta, è anzitutto necessario che lavorino in perfetta simbiosi, ognuna svolgendo il proprio ruolo naturale. Ma questo chiaramente non basta. Trattandosi di sistemi complessi, è necessario avere a disposizione uno o più tecnici informatici (a seconda della dimensione dell’azienda e delle necessità) che si occupino della manutenzione e possano intervenire prontamente all’occorrenza. A dirla tutta, disporre di più di un consulente sembra sempre la soluzione migliore, in quanto difficilmente una singola persona potrà avere competenze a 360 gradi su tutti i processi informatici che coinvolgono l’azienda. Per questo spesso è meglio affidarsi ad un’ azienda informatica specializzata che ha al suo interno tutte le figure tecniche necessarie. Vediamo intanto quali sono gli aspetti fondamentali da curare.

Gestione reti, assistenza server e teleassistenza

La rete e la connessione sono i primi step fondamentali da tenere d’occhio all’interno di un sistema informatico aziendale. Ma qui bisogna considerare che ogni impresa è diversa: per questo è importante creare una rete che risponda esattamente alle esigenze che ha l’azienda. Stesso discorso vale per la connessione, che in primis deve prevedere solidi sistemi di sicurezza, e poi deve avere una velocità adeguata alle reali necessità dell’azienda. Detto questo, si passa all’assistenza dei sistemi, che è un altro passo fondamentale da seguire. Attraverso virtualizzazione e iperconvergenza ad esempio, si possono sfruttare al meglio le risorse dell’hardware. Ma per garantire la giusta copertura in termini di sicurezza bisogna provvedere anche alla giusta configurazione, installazione e assistenza sul server. In questi ultimi tempi stanno riscuotendo un notevole successo (specie dal lockdown in poi) i sistemi di teleassistenza: si tratta in effetti di strumenti molto utili e in grado di snellire i tempi per le aziende. Di fatto consistono in un collegamento da remoto, in cui un altro IP prende momentaneamente il controllo di un Pc per intervenire e risolvere eventuali problemi tecnici.

