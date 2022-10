Scopriamo insieme il nuovo gioco Aviator

Il gioco Aviator è stato lanciato nel 2019 ed è rapidamente diventato popolare tra i quick game online. L’azienda produttrice è Spribe, nata nel 2018 con sedi a Kyiv e Tallinn, ed ha raggiunto in pochissimo tempo una fama mondiale proprio grazie all’innovativo gioco di aviazione. Ha licenze regolari in ben 18 paesi nel mondo ed è un’azienda di assoluta garanzia.

Aviator unisce casualità e abilità in una grafica semplice e minimal, dove non ci vuole molto a capire la dinamica di gioco e si entra subito nel vivo dell’azione. È il giocatore che decide quando e se uscire dal gioco, perciò la sensazione è che il risultato della giocata non sia solamente in mano al caso. L’unica difficoltà sta nel prevedere quanto tempo l’aereoplanino resterà in volo, e superare la tentazione di non incassare la vittoria subito ma restare in volo il più a lungo possibile. Occhio però. Perché se l’aereo parte prima di incassare la giocata possiamo rimanere con un pugno di mosche in mano.

In più c’è un lato social dato dalla presenza nella stanza di altri giocatori, con i quali si può chattare, si può vedere quando ritirano la vincita, se lo fanno oppure no…si possono copiare le strategie degli utenti o influenzarne altri. Inoltre possiamo vedere le migliori vincite, quelle con i coefficienti più alti e le vincite enormi.

Gioco equo

Aviator è quello che si può definire un gioco equo, cioè si paga al vincitore una somma pari all’importo giocato diviso la probabilità di vittoria. Se ad esempio lanciassimo una moneta scommettendo 1€, per essere un gioco equo dovremmo vincere 2€. Perché 1€ scommesso, diviso la probabilità di vittoria (0,5) fa esattamente 2€.

La percentuale di vincita, o Return to Player (RTP) del gioco è buona, con un payout del 97%.

Come funziona

Il gameplay è molto semplice e intuitivo: c’è un piccolo aereo stilizzato che decolla, con una traiettoria sempre variabile, finché non parte a gran velocità uscendo dallo schermo. Il giocatore non deve far altro che fare la sua puntata e riscuotere la vincita prima che l’aereo sparisca. Più l’aereo resta in volo prima di partire più il moltiplicatore sarà alto.

La puntata minima consentita è di 0,10€ fino ad una massima di 100€, con due puntate massime simultanee per round. Il bello di questa cosa è che sono separate. Si può ritirare una giocata e continuare a scommettere sulla seconda. La vincita massima per ogni partita è di 8700€.

Altre funzioni bonus rendono il gioco più interessante. Come ad esempio le giocate multiple, di cui abbiamo già parlato, ma anche le scommesse automatiche e l’impostazione di un cashout, utile ad impostare in anticipo il tetto massimo del moltiplicatore, raggiunto il quale incassiamo la vittoria.

Nella parte superiore del gioco sono riportati gli ultimi moltiplicatori in ordine cronologico. In questo modo possiamo farci un’idea dell’andamento dell’aeroplanino, sebbene ogni partita è a sé, con numeri casuali non influenzati da quelli precedenti.

Esiste anche il corrispettivo mobile, compatibile con sistemi Android e iOS. Appassionati di volo e di giochi online preparatevi quindi a passare momenti di divertimento ed emozione fuori dal comune con Aviator.