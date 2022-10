Sanità in Campania, Cannavale: “De Luca nasconde la verità”

“Il governatore De Luca, quando non sa che dire, offende. In merito alla marcia di FdI a Salerno, organizzata per denunciare lo stato pietoso della sanità in Campania, il sig. De Luca come al solito, offende chi ha il coraggio di chiedere ad alta voce, il diritto ad essere curati”. A dirlo, l’esponente di Fratelli d’Italia Pino Cannavale.

“Forse De Luca è l’unico che non conosce la drammatica situazione che vivono gli ospedali della Campania, forse non ha mai avuto bisogno di una visita e non sa quali sono i tempi di attesa, per un cittadino che ne fa richiesta, forse non sa quanta gente affetta da gravi malattie, non riesce a curarsi, grazie ai lunghi tempi di attesa, forse non ricorda che la Campania, grazie alla terra dei fuochi, ha già visto morire migliaia di persone e che attualmente abbiamo moltissime persone che hanno bisogno di cure immediate, prima che sia troppo tardi”.

“La nostra è una marcia, con il solo fine di sensibilizzare la regione Campania ad intervenire, per evitare che altre persone gravemente ammalate, grazie alla situazione attuale forse non faranno nemmeno in tempo ad avere una visita, grazie alle lungaggini delle prenotazioni e al cattivo funzionamento delle strutture sanitarie. Forse siamo idioti perché denunciamo lo stato reale delle cose?”.