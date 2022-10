Rissa in strada tra pakistani

Mercoledì 5 ottobre u.s., alle ore 22.45, equipaggi della Squadra Volante della questura di Prato intervenuti in via Pistoiese, all’altezza dell’intersezione con via Viaccia a Narnali, per segnalazione di una violenta lite in strada tra diversi cittadini, indicati di nazionalità straniera.

Sul posto gli agenti riuscivano a contenere e sedare la lite, sorta in precedenza tra alcuni degli stranieri coinvolti, tutti di nazionalità pakistana coabitanti all’interno di un vicino alloggio in via Viaccia a Narnali, dovuta a problematiche di convivenza legate alla mancata contribuzione da parte di due di loro alle spese riguardanti le utenze domestiche della casa.

La lite, inizialmente maturata nell’abitazione, guadagnava un definitivo epilogo in strada, quando due dei pakistani, nel frattempo rincasati, venivano affrontati da numerosi altri connazionali, con l’ingenerarsi di una rissa che determinava l’intervento della Polizia di Stato.

Al termine dell’intervento cinque dei pakistani fermati, di età compresa tra i ventotto ed i trentotto anni, tutti residenti o domiciliati nell’abitazione di via Viaccia a Narnali, regolarmente soggiornanti ma annoveranti precedenti di polizia per reati di varia natura, sono stati tratti in arresto per il reato di rissa aggravata; nell’occasione, gli operatori sequestravano quattro spranghe di ferro ed un cacciavite utilizzati dai pakistani nelle fasi della rissa; i cinque pakistani venivano quindi trasportati presso il locale Ospedale, alcuni anche in codice rosso, per ricevere le cure del caso; uno di loro, tuttora in prognosi riservata a causa di gravi ferite subite alla testa sarà trasferito nella giornata odierna presso il Policlinico “Careggi” di Firenze.